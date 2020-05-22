Махачкала, , 17:38 — REGNUM Шесть боевиков, намеревавшихся совершить теракты, ликвидированы в ходе спецоперации в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил 22 мая Национальный антитеррористический комитет.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 мая близ села Гоксув была обнаружена группа боевиков — остатки так называемой эндирейской бандгруппы. Заметив силовиков, они скрылись в лесистой местности.

К середине дня боевики были обнаружены, после чего началась перестрелка. Боеконтакт произошел в лесном массиве между населенными пунктами Гоксув и Муцалаул. Известно, что один из силовиков в ходе боя получил ранение.

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