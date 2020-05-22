Амстердам, , 17:33 — REGNUM В Нидерландах за прошедшие сутки зарегистрировано 188 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 22 мая Национальный институт здравоохранения страны.

С учётом этих данных, общее количество заражённых в Нидерландах составляет 44 888 человек.

За тот же период от COVID-19 скончались 13 человек. В списках жертв эпидемии числится 5788 умерших.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано около 4,9 млн. заразившихся коронавирусом, умерших от COVID-19 насчитывается свыше 323 тыс. человек.

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