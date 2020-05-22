Магас, , 17:31 — REGNUM Три выходных дня в честь окончания священного месяца Рамадан были объявлены в Ингушетии Об этом 22 мая сообщает пресс-служба главы региона Махмуда-Али Калиматова.

Указом главы Ингушетии в честь празднования населением республики мусульманского праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам) объявлены праздничными днями 24, 25 и 26 мая 2020 года.

Жителей Ингушетии просят соблюдать все ограничения и рекомендации, предписанные в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Также Совет алимов Ингушетии принял решение отказаться от массовых мероприятий в честь празднования Ураза-байрам.

Напомним, Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр является одним из значимых праздников в исламе. Иначе его называют праздником разговения, так как он отмечается в честь окончания священного месяца Рамадан, во время которого всем мусульманам предписывается воздерживаться от еды и питья в светлое время суток и совершать благие дела. В Ингушетии и в Чечне обычно предоставляют три выходных дня для празднования Ураза-байрама. В Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Дагестане объявляют выходным только один день в честь этого праздника.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене коллективного намаза на Ураза-байрам в связи с угрозой распространения коронавируса.

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