Москва, , 17:30 — REGNUM На сегодняшний день люди должны продолжать использование масок на улице и в общественных местах. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Маску надевать надо обязательно. Маска защищает человека, который не болен, а человек, который болен, становится менее опасным», — сказала Попова.

По её словам, когда человек находится дома и рядом нет заболевших, маску можно не носить, но, выходя на улицу сейчас, надо надевать маску, и, придя домой, свернуть маску, выбросить её, после чего вымыть лицо и руки и делать это постоянно.

Попова подчеркнула, что это несложный, но очень эффективный способ.