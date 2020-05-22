Екатеринбург, , 17:30 — REGNUM Железнодорожный район Екатеринбурга стал очагом распространения коронавируса. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

По данным главы региона, в районе зафиксировано 349 случаев выявления COVID-19 с начала мая 2020 года, в том числе — 57 сотрудников склада алкомаркета «Красное и белое».

Также на территории плохо обстоят дела с ОРВИ (1780 случаев в мае 2020 года — в 1,7 раза, чем по городу в среднем) и пневмониями (42.7 случаев на 100 тысяч человек, среднее по городе — 16,1).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продлили «режим самоизоляции» до 1 июня 2020 года.