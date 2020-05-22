Москва, , 17:19 — REGNUM На сегодняшний день темпы прироста выявленных случаев заражения коронавирусом упали до 2%. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если мы входили в ситуацию и темпы прироста были большие, около 50% ежедневно, то сегодня у нас темп — чуть более 3% позавчера, а вчера — чуть более 2%. Это значит, что эпидпроцесс вышел на ту стадию, когда его распространение практически прекращено», — сказала Попова.

По её словам, в России сумели удержать ситуацию в течение 2,5 месяца: «Точка старта — 17 марта. У нас была возможность извлечь уроки других стран и не допустить ошибок. У нас был плавный процесс подъёма заболеваемости, мы растянули его на несколько инкубационных периодов, и с 5 мая по 10 мая ежедневное число регистрируемых случаев не увеличивалось, а далее — уменьшалось. То есть эпидситуация стабилизируется».

Попова также подчеркнула, что показатели в России на самых высоких цифрах ежедневной заболеваемости были ниже Европы: «У нас самые высокие цифры на 100 тысяч населения равнялись семи. Наш максимальный уровень — в два раза ниже, чем в ряде стран. Это произошло, потому что у нас есть опыт, система».

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