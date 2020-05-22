Липецк, , 17:16 — REGNUM В Липецкой области 22 мая 20 человек были выписаны с отрицательным и тестами на коронавирус после курса лечения, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Всего в регионе зарегистрировано 1503 случая заражения. 1035 человек находятся на лечении, 463 человека были выписаны, пять пациентов скончались.

В больницах находятся 198 человек с диагнозом COVID-19 и 479 человек с подозрением на заражение коронавирусом. Получают лечение на дому 837 пациентов с положительными тестами, у которых нет симптомов заболевания. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1006 человек.

За последние сутки было подтверждено 64 новых случая, в том числе в Липецке — 26, в Грязинском районе — 12, в Липецком и Лебедянском районах — по восемь, в Ельце — семь, в Елецком, Задонском и Краснинском районах — по одному случаю.

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