Москва, , 17:13 — REGNUM На сегодняшний день дети и взрослые оказались в одинаковом положении. Об этом в ходе пресс-конференции заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

«Специфичность ситуации в том, что мы в одинаковом положении. Мы не были готовы к тому, что произошло, мы никогда не оказывались в такой ситуации. Нам предстоит с детьми разобраться в ситуации и решить, как дальше жить», — сказал Фурсенко.

По его словам, строить будущее детей им придётся самим, но с помощью взрослых: «Я часто встречаюсь с ребятами и говорю одно и то же — вы должны получать информацию, получать новое и думать, что будет дальше».