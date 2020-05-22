Владимир, , 17:07 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении лидера и шести участников преступного сообщества «черных риелторов», обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений против личности и имущества граждан во Владимирской и Ярославской областях. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Лидеру преступного сообщества Азаду Мамедову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, шести эпизодах мошенничества, убийстве и пособничестве в убийстве. Обвинение в участии преступного сообщества, мошенничестве и двух убийствах предъявлено Михаилу Журавлеву. Ирина Критская, Гамид Джахангиров, Роман Потапов, Айдын Худиев и Виктор Уткин в зависимости от роли в сообществе обвиняются в мошенничестве и убийстве. Худиеву также предъявлено обвинение в совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего.

Целью преступной группы под лидерством Азада Мамедова и Алдоста Джахангирова было завладение квартирами граждан мошенническим способом, не исключающим убийства. Они искали квартиры, в которых проживали одинокие и страдающие алкоголизмом люди, к которым можно было легко войти в доверие и отобрать документы. ПО данным следствия, в период с начала 2008 года по по июнь 2013 года лидеры преступного сообщества, привлекая к совершению преступлений различных членов групп, совершили мошенничества в отношении восьми жителей города Владимира и завладели их жильем. Двух собственников жилья убили, замаскировав факты преступления под естественную смерть. В указанный период группа совершила 33 тяжких и особо тяжких преступлений — мошенничества, убийства, подделка документов, кражи и грабежи.

В 2015 и 2016 годах Азад Мамедов и Джафар Мирзоев уже были приговорены к пожизненному лишению свободы. Саидмахмуд Аброров, Гамид Джахангиров, Елена Якимова, Ирина Критская, Ибрагим Мамедов, Мария Разумова, Айдын Худиев, Михаил Журавлев получили сроки лишения свободы от 17 до 4,5 лет.

Уголовное дело, расследование которого завершено отделением по расследованию особо важных дел прошлых лет, стало логическим продолжением процессуальной оценки деятельности преступного сообщества, пресеченной силовыми ведомствами в июне 2013 года. Были раскрыты три убийства прошлых лет и шесть эпизодов мошенничества с квартирами. Для этого было проведено более 200 допросов потерпевших и свидетелей в Московской, Ярославской, Ивановской областях, Пермском крае, а также в Республике Азербайджан. Проведено более 20 различных судебных экспертиз и процедуры эксгумации. В ходе следствия Азад Мамедов, принявший единоличное управление преступным сообществом после смерти Алдоста Джахангирова в декабре 2012 года, полностью признал вину по всем эпизодам предъявленного обвинения и заключил досудебное соглашение.