Екатеринбург, , 17:05 — REGNUM В Свердловской области до 1 июня продлён режим самоизоляции, действующий с конца марта. Об этом написал в инстагграм губернатор Евгений Куйвашев.

Он отметил, что пока ограничения продлеваются до 1 июня. При этом была учтена позиция Роспотребнадзора и областного минздрава, представители которых считают, что ослаблять карантинные меры рано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее режим самоизоляции был продлён до 25 мая. А пред этим губернатор собирался ослабить его с 19 мая, но не получилось. Одним из негативных факторов стала вспышка коронавируса среди сотрудников логистической компании, которая отгружает товар в сеть алкомаркетов «Красное и белое».

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области продлили «режим самоизоляции»

Читайте развитие сюжета: Свердловские власти объяснили, почему пациенты спали в коридорах больниц