Сухум, , 17:02 — REGNUM Тест на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат у президента Абхазии Аслана Бжания. Об этом 22 мая сообщил журналистам глава Минздрава республики Тамаз Цахнакия.

Бжания сдал тест на коронавирусную инфекцию после возвращения в Абхазию из Москвы. Также глава Минздрава отметил, что президент республики и все члены делегации после прибытия из Москвы строго соблюдали режим самоизоляции.

Симптомов респираторной инфекции ни у кого из прибывших из Москвы официальных лиц не было, все проведённые анализы дали отрицательный результат на коронавирус.

В Абхазии ограничительные меры, введённые в связи с угрозой распространения коронавируса, были продлены до 1 июня. Они включают запрет на пересечение абхазско-российской границы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рабочем визите президента Абхазии Аслана Бжания в Москву. Вместе с главой республики в столицу России отправились представители правительства.

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