Ростов-на-Дону, , 17:02 — REGNUM В Ростовской области, несмотря на режим самоизоляции, ведётся работа по созданию экологических троп для туристов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

«В 2020 году на особо охраняемых природных территориях регионального значения планируется разработка и обустройство экологических троп. В настоящее время определяется протяженность, время прохождения, нагрузка, периоды и режим функционирования будущих экологических троп», — пояснил глава ведомства Михаил Фишкин.

Экологические тропы оснастят информационными щитами, территорией для стоянок, а также беседками для удобства туристов.