Рига, , 16:56 — REGNUM Число жалоб и обращений в латвийский Центр по защите прав потребителей (PTAC) выросло в апреле на 12,3%. Об этом пишет 22 мая портал Diena.lv.

Представители PTAC отмечают, что наибольшее число жалоб в Латвии связано с авиакомпаниями — 456, или на 34,9% больше, чем в апреле 2019 г. Далее следуют жалобы на индустрию развлечений, что связано с отменой концертов и закрытием культурных учреждений. 85 жалоб, рост на 88,9%. 57 обращений со стороны потребителей относятся к туристическим компаниям — 18 заявлений (рост в три раза).

Всего за месяц специалисты PTAC оказали 13 899 консультаций, что на 19,4% больше, чем в апреле 2019 года.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.