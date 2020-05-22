Москва, , 16:50 — REGNUM Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил, сколько именно пациентов с COVID-19 находятся в реанимационных отделениях. Об этом он сказал сегодня, 22 мая, на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

По словам Мурашко, на сегодняшний день в целом по стране в реанимационных отделениях с COVID-19 находятся порядка 2,5 тысячи пациентов.

«Реанимационные койки позволяют нам чувствовать себя более уверенно, перегрузки на них нет. И количество пациентов в последнюю неделю стабилизировалось», — отметил Мурашко.

Также он рассказал, что в общей больничной сети находятся порядка 108−109 тысяч пациентов с COVID-19.

Кроме того, министр Мурашко заверил, что федеральные специалисты консультируют каждого пациента с COVID-19, который находится на реанимационной койке на искусственной вентиляции легких.