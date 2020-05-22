Москва, , 16:37 — REGNUM Не исключено, что мэр Москвы Сергей Собянин наслаждается властью над людьми и возможностью делать с ними всё, что захочет. Об этом 22 мая на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель московского городского научного сообщества терапевтов Павел Воробьёв.

«Это только мне кажется, что в действиях нашего уважаемого мэра есть постоянный элемент садизма? — поинтересовался Воробьев. — Он наслаждается властью над людьми, возможностью делать с ними всё, что захочет? Посадить всех под домашний арест и устроить бесконечные проверки-пропуска-штрафы. Остановить автодвижение в городе (ненадолго), а потом устроить из этого сбор средств в пользу офшоров. Одеть всех в бессмысленные маски и в ещё более бессмысленные варежки и начать ими торговать где ни попадя. Гонять из парков и с улиц людей, вместо того чтобы обеспечить им условия для прогулок. Ну и последнее «послабление» — открыть несколько контор (они, конечно, нужны), разрешить каршеринг (ну да, свой кошелёк ближе к телу) и… запретить людям из Подмосковья передвигаться по городу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы анонсировал, что в столице РФ с 25 мая произойдёт новый этап смягчения ограничений.