Екатеринбург, , 16:36 — REGNUM В Свердловской области продлили все ограничения по коронавирусу до 1 июня 2020 года. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.

«Данные Роспотребнадзора и министерства здравоохранения говорят о том, что пока нет возможности ослаблять режим», — написал губернатор.

По словам руководителя, текущая обстановка не позволяет снимать ограничения. В частности, Железнодорожный район Екатеринбурга стал настоящим очагом распространения коронавируса, и эту ситуацию придётся переламывать, добавил Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 3443 случая выявления нового коронавируса.

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