Челябинск, , 16:35 — REGNUM В Курчатовском районе Челябинска идёт проверка по факту крупной коммунальной аварии, которая произошла 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Авария случилась в районе Свердловского тракта. В хорде опрессовки порвало трубу теплоснабснабжения и вода вылилась на поверхность.

По данным АО «УСТЭК-Челябинск», на балансе которой находится участок, трубопровод деформировался под повышенным давлением. Воду откачали. А прокуратура выясняет обстоятельства ЧП. Если найдут нарушения, то будет решён вопрос о том, чтобы применить меры прокурорского реагирования.