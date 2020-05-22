Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM У петербуржцев будет 10 минут, чтобы попрощаться с умершими в период пандемии родными и близкими. К такому решению пришли в Смольном. Полный запрет на прощание с болевшими коронавирусной инфекцией сохраняется.

Как сообщили в городской администрации 22 мая, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов договорился с Роспотребнадзором о том, на каких условиях в городе возобновят ритуальные церемонии. Ранее любые прощания с усопшими были запрещены из-за пандемии коронавируса.

Теперь же петербуржцам разрешат попрощаться с умершими родными, исключая тех, у кого был подтвержден коронавирус, в залах крематория, на кладбищах и в учреждениях здравоохранения, которые не были перепрофилированы для лечения вирусных инфекций.

Прощающиеся не должны подходить друг к другу ближе 1,5−2 метров, должны носить маски и перчатки, а также не прикасаться к телу умершего.

«Время проведения церемонии ограничено 10 минутами», — заявили в Смольном.

Если у умершего подозревали или подтвердили COVID-19, то его родным придется обойтись без прощания — ранее введенный запрет сохраняется. На территории учреждений здравоохранения, где лечат COVID-19, прощания исключены со всеми умершими, вне зависимости от установленного диагноза.

«Ограничение связано с высокой контагиозностью вируса, которая в том числе может привести к инфицированию родственников и сотрудников ритуальных служб», — пояснили в Смольном.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербуржцам разрешат прощаться с родственниками, несмотря на пандемию