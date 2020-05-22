Кострома, , 16:32 — REGNUM Благодаря вмешательству прокуратуры, 34 работникам скорой помощи города Нерехта в Костромской области выплатили стимулирующие надбавки. Об этом со ссылкой на сообщение, размещённое на сайте областной прокуратуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стоп-кадр из видеообращения работников Нерехтской центральной районной больницы

Доплату в сумме 175 тысяч рублей получили фельдшеры и водители Нерехтской центральной районной больницы. Все они оказывали медицинскую помощь лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией — больным ОРВИ и внебольничной пневмонией.

Напомним, 18 мая медработники Нерехтской центральной районной больницы пожаловались на несправедливое начисление надбавок, записав видеообращение к Президенту России Владимиру Путину. После этого информацией заинтересовался департамент здравоохранения Костромской области, прокуратура и СКР России по Костромской области. В результате, трудовые права «здравоохранителей» восстановили.

Аналогичная ситуация произошла в Костромской областной станции скорой помощи и медицины катастроф. В мае 2020 года провести выплаты собирались только тем работникам, которые работали с людьми, больными COVID-19. Остальной персонал, обслуживающий пациентов из «группы риска», мог остаться без поощрений.

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