Волгоград, , 16:36 — REGNUM Положительный тест на коронавирус подтверждён у одного пациента эндокринологического отделения областной клинической больницы №1 в Волгограде. Отделение закрыли на карантин, сообщили 22 мая на брифинге в региональном оперативном штабе.

Среди медицинского персонала больницы не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, первичные тесты отрицательные. Положительный тест подтверждён у одного пациента, которого уже перевели в инфекционную больницу. Эндокринологическое отделение закрыто, в помещениях проводится обработка, а сотрудники на время карантина будут находиться под наблюдением врачей.

Остальные отделения больницы работают в штатном режиме, состояние других пациентов благополучно.