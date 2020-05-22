Краснодар, , 16:21 — REGNUM Заражение коронавирусом выявлено у 29 пациентов геронтологического центра «Екатеринодар» на Кубани. Заражение у всех носителей протекает бессимптомно.

По информации министра труда и социального развития Краснодарского края Сергея Гаркуши, всего в центре протестировали 342 пациентов и сотрудников, сообщил Интерфакс. Сам центр закрыт на карантин вместе с сотрудниками с начала режима повышенной готовности — то есть с марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее очаги заражения коронавирусом были выявлены в двух домах престарелых и геронтологическом центре Смоленской области, а также в школе-интернате в Кимрах Тверской области.