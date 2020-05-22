Москва, , 16:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин призвал доложить, как выполняются его поручения по улучшению ситуации с коронавирусом в Дагестане. Об этом глава государства заявил на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Напомним, 18 мая Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана. По его итогам глава государства дал поручения правительству РФ, Роспотребнадзору, Минздраву, МЧС, Минобороны, МВД, ФСБ и МИД России.

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«На этой неделе детально рассматривали ситуацию в Республике Дагестан. Был принят целый ряд конкретных мер. <…> Прошу сегодня отдельно остановиться на том, как выполняются все эти поручения, как складывается ситуация в Дагестане и других субъектах Федерации, где обстановка пока сложная и требует нашего особого, постоянного внимания», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что практически ежедневно получает от ученых и специалистов оценки и прогнозы развития ситуации с коронавирусом как в целом по стране, так и в каждом субъекте РФ. Это, по его словам, позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы и оказывать регионам необходимую помощь.

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