Москва, 22 мая 2020, 16:12 — REGNUM К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции. Об этом 22 мая заявил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.
Как оказалось, суд уже признал виновными нескольких граждан, которые нарушили режим самоизоляции и организовали массовые мероприятия на территории Подмосковья.
Работы, о которых заявил чиновник, предполагают уборку территории больниц, разгрузку медикаментов, продуктов и других необходимых для больных грузов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники МВД Саратовской области 22 мая выявили, что среди нарушителей масочного режима оказался митрополит Саратовский и Вольский Лонгин.