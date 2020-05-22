Москва, , 16:12 — REGNUM К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции. Об этом 22 мая заявил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

«За злостное пренебрежение ограничительных мер в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов», — цитирует его сайт правительства Московской области.

Как оказалось, суд уже признал виновными нескольких граждан, которые нарушили режим самоизоляции и организовали массовые мероприятия на территории Подмосковья.

«В данной эпидемиологической ситуации просто недопустимо себя вести безответственно и намеренно нарушать установленные требования. Именно об этом говорил губернатор. Подобные поступки должны осуждаться, а ребят с избыточной энергией нужно привлекать к работе на благо области. Сейчас каждая подмосковная больница нуждается в помощи, поэтому нарушителей режима будем направлять в медицинские учреждения для выполнения обязательных работ», — сказал Каратаев.

Работы, о которых заявил чиновник, предполагают уборку территории больниц, разгрузку медикаментов, продуктов и других необходимых для больных грузов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники МВД Саратовской области 22 мая выявили, что среди нарушителей масочного режима оказался митрополит Саратовский и Вольский Лонгин.