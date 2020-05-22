Кострома, , 16:12 — REGNUM В центре костромской деревни Коряково собираются установить базовую станцию компании МТС, против этого выступают местные жители — сообщает корреспондент ИА REGNUM. По словам активистов, постройку 30-метрового сооружения с ними никто не согласовывал.

Жители Коряково не хотят видеть вышку в центре деревни Фото Марии Третьяковой

«В деревне живёт 1300 человек. Мы считаем, что вышка была бы уместнее за пределами района и нашей деревни, и просим перенести ее туда. Публичные слушания со слов представителя МТС не нужны. То есть жителей можно не спрашивать, что в живописном месте будет 30-метровая железная красотка? Где грань между здравым смыслом и прогрессом? Почему прямо в центре деревни нужно ставить вышку? Это не красиво и не целесообразно, да и безопасность под сомнением. Вот вроде все как бы правильно у МТС, но чувство, словно к тебе домой пришли и мебель переставляют», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM активистка, жительница деревни Мария Третьякова.

Как пояснили ИА REGNUM представители телекоммуникационной компании, место установки вышки 2G/4G подбиралось исходя из соображений удобства и физики. Без цифровой инфраструктуры у жителей деревни, расположенной в Костромском районе, не будет возможности наладить удаленное обучение или работу. Правовой необходимости обсуждать вопрос с местными жителями у компании нет, землей в населённом пункте распоряжается районная администрация, и соглашение с ней заключено — заявили в компании.

«Место размещения базовой станции подбирается, исходя из возможности обеспечить максимально качественное покрытие местности сигналом сотовой связи. Из курса физики мы помним, что радиосигнал распространяется по кругу, поэтому если строить базовую станцию за деревней или на окраине, то покрытие сотовой связи не будет качественным. Более того, нужно знать, что сам телефон постоянно ищет сигнал базовой станции, делает запросы, и это происходит автоматически, независимо от человека. Соответственно, чем больше расстояние до базовой станции, тем больше запросов будет делать телефон, тем сильнее будет мощность передатчика телефона. Если базовая станция будет находиться ближе, то и излучения будет значительно меньше», — пояснил в ответе на официальный запрос ИА REGNUM директор МТС в Костромской области Василий Голуб.

В России требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов регламентированы номами СаНПин 2.1.8/2.2.4. Согласно им, предельно допустимая плотность потока электромагнитной энергии в местах жизни людей не должна превышать 10 микроватт на квадратный сантиметр. Пока вышку не построили — на планируемом месте установили бетонный фундамент, сама конструкция опоры сгружена в центре деревни.

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