Саратов, , 16:16 — REGNUM В Саратовской области на 22 мая в тяжелом состоянии в больницах находятся 62 человека, за сутки еще 16 пациентов подключили к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Такую информацию предоставил в ходе брифинга первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

С его слов, еще вчера, 21 мая, к аппаратам ИВЛ были подключены 46 пациентов. Всего в стационарах помощь оказывают 788 пациентам, 670 человек заболели пневмонией, вызванной коронавирусом. На кислородной поддержке находятся 74 человека, добавил Шувалов.

Уровень заболеваемости в регионе составляет на сегодняшний день 92,1 на 100 тыс. человек. Число носителей коронавируса среди жителей области возросло до 2223 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области снижается численность бессимптомных течений заболеваний, но растёт число случаев пневмонии, вызванной коронавирусом.

Читайте также: В Саратовской области растёт заболеваемость пневмонией, вызванной COVID-19