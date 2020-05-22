Ставрополь, , 15:52 — REGNUM Режим всеобщей самоизоляции, действующий в Ставропольском крае из-за пандемии коронавируса, продлевается до 31 мая 2020 года включительно. Это следует из постановления главы региона Владимира Владимирова, опубликованного 22 мая на официальном краевом портале правовой информации.

Согласно документу, ранее выданные спецпропуска для следования к месту работы автоматически продлеваются до конца мая. Никаких дополнительных отметок жителям края ставить не придется.

Напомним, в предыдущий раз режим самоизоляции на Ставрополье был продлен до 24 мая включительно. Вместе с тем в крае с 18 мая действует обязательный масочный режим. К настоящему времени в регионе выявлен 1781 случай заражения коронавирусом при 36 летальных исходах.

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