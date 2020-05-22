Оренбург, , 15:48 — REGNUM В Оренбурге начнут реставрировать здание бывшего ликероводочного завода, которое является объектом культурного наследия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Реставрационная компания 21 мая получила разрешение устройство входной группы, отмостки, отделки фасадов штукатурной смесью с последующей окраской, замену заполнения оконных и дверных проемов, демонтаж мансардной части с устройством кровли. Планируется, что эти работы выполнят до конца 2020 года.

Завод открылся в 1894 году и работал более ста лет. В 2006 году предприятие признали банкротом. Постепенно заброшенное здание разрушалось, пережило пожар. В 2013 году на территории завода началось строительство современного жилого комплекса. Многие вспомогательные постройки уничтожили, в том числе уникальную систему подвалов. Сохранилось только главное здание, но оно в плачевном состоянии. Неравнодушные горожане били тревогу и опасались, что объект культурного наследия разрушится, не дождавшись реставрации.