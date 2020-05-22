Москва, , 15:47 — REGNUM Единый регистр населения нужен властям РФ для того, чтобы формировать пути стратегического развития страны, считает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн («Единая Россия»). Об этом он заявил 22 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Все сведения, которые будут поступать в регистр, государство и так имеет. Никаких дополнительных сведений и данных в этом регистре не будет. Что туда попадёт? Туда попадают сведения о рождении человека, паспортные данные. Данных о болезнях не будет. А будет только номер медицинской страховки. Сведений о доходах в регистре не будет. Государство должно обладать образом страны для того, чтобы планировать будущее. Для того, чтобы формировать пути стратегического развития. Сегодня государство этими данными обладает, но они не сведены в единую картину», — сказал Хинштейн.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Госдума в третьем чтении приняла закон о едином регистре населения России. В него будут включены базовые сведения о физлице: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, а также иные данные.

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