Москва, 22 мая 2020, 15:47 — REGNUM Единый регистр населения нужен властям РФ для того, чтобы формировать пути стратегического развития страны, считает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн («Единая Россия»). Об этом он заявил 22 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Госдума в третьем чтении приняла закон о едином регистре населения России. В него будут включены базовые сведения о физлице: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, а также иные данные.
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