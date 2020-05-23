Война
Война
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 23 мая 2020, 00:05 — REGNUM В годы войны Куйбышев (ныне Самара) работал на фронт и осуществлял управленческие функции. Город стал запасной столицей Советского Союза. Здесь построили бункер для руководителя партии и государства, сюда эвакуировали 23 посольства и военные миссии, редакции центральных газет, здесь впервые была исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, которую он начал писать в Ленинграде.