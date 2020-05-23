Москва, 23 мая 2020, 00:05 — REGNUM В годы войны Куйбышев (ныне Самара) работал на фронт и осуществлял управленческие функции. Город стал запасной столицей Советского Союза. Здесь построили бункер для руководителя партии и государства, сюда эвакуировали 23 посольства и военные миссии, редакции центральных газет, здесь впервые была исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, которую он начал писать в Ленинграде.
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Война: Куйбышев 1941 – 1945 гг. Радио REGNUM
Тестовое вещание начато 15 июня 2016 года. Радио REGNUM существует для тех, кто много работает и не успевает много читать. Ведь может так получиться, что сейчас надо успеть всё – но и не потерять живой пульс новостей. В ежедневных выпусках самые главные новости страны и мира, уже отобранные из океана информации. Ничего лишнего, только самая суть, изложенная в удобном формате и порой не без юмора.
В рамках проекта «Радио REGNUM» выходит несколько тематических передач: ежедневные новости — коротко о главном и подробнее о важном за день; Мансарда «Четверть часа о высоком» — авторская программа Дмитрия Тёткина; ежегодная программа ко Дню Победы — «Истории победителей»; итоги года; аналитика.
В рамках проекта «Радио REGNUM» выходит несколько тематических передач: ежедневные новости — коротко о главном и подробнее о важном за день; Мансарда «Четверть часа о высоком» — авторская программа Дмитрия Тёткина; ежегодная программа ко Дню Победы — «Истории победителей»; итоги года; аналитика.