Москва, , 15:23 — REGNUM Перед тем как принимать закон о едином регистре населения, следовало провести его общественные слушания, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом он заявил 22 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я выступал против этого законопроекта. Во-первых, он противоречит 24-й статье Конституции о сборе и обработке персональных данных. Это очевидно. Никто не знает, что там будет. А удобно? Конечно, удобно. А ещё удобно совместить Следственный комитет, прокуратуру и суды. Вообще будет удобно. Отлично! Во-вторых, этот закон противоречит поручению президента, где сказано о том, что для того, чтобы обрабатывать персональные данные, нужно их минимальное количество, и храниться они должны именно там, где они собраны», — сказал парламентарий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокат Григорий Сарбаев заявил, что негативные последствия от принятия Госдумой РФ закона о едином регистре населения в разы перекрывают его позитивные аспекты.