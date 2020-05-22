Тбилиси, , 15:50 — REGNUM Одной из мер по обеспечению эпидемиологической безопасности в Грузии при посещении страны иностранными туристами может стать требование предъявить справку о тесте на COVID-19. Об этом 22 мая рассказал журналистам глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Наверное, будут введены документы, в виде так называемых «COVID-паспортов», свидетельствующих о том, что в последние 72 часа тому или иному лицу проведено PCR-тестирование, и результат отрицательный», — сказал Гамкрелидзе.

Он добавил, что в Грузии уровень распространения коронавируса невысокий, и это должно привлечь иностранных туристов.

Напомним, правительство Грузии планирует открыть границы страны для международного туризма с 1 июля. Для иностранных гостей будут созданы «зеленые зоны», для эпидемиологической безопасности.

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