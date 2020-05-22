Москва, , 15:00 — REGNUM На сегодняшний день, по оценкам экспертов, ситуация с распространением коронавируса в России в целом стабилизируется. Об этом сегодня, 22 мая, в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в России заявил президент РФ Владимир Путин.

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При этом глава государства подчеркнул, что пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы. По его словам, снижение идёт на фоне постоянного и значительного увеличения числа тест-исследований.

Глава государства отметил, что за две недели число тестов на коронавирус в РФ выросло на 3 млн, нужно наращивать эту работу.

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«Сейчас, в период поэтапного выхода из режима ограничений, широкое проведение тестов и строгое соблюдение санитарных требований имеют ключевое значение», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о стабилизации ситуации с распространение коронавируса в России заявляла представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. По её словам, в пользу этого говорят данные по динамике распространения коронавируса в Москве, и России в целом. Показатели дают основание полагать, что рост числа новых случаев в РФ стабилизировался.