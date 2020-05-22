Липецк, , 14:58 — REGNUM В Липецкой области семья скончавшегося участкового терапевта Грязинской центральной районной больницы, у которого был подтверждён диагноз COVID-19, получит 2,7 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Эти средства будут предоставлены Фондом социального страхования РФ в соответствии с президентским указом «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников».

Администрация региона выразила соболезнования родным и близким умершего.

Как уже сообщало ИА REGNUM, заразившийся от пациентов 54-летний врач скончался 22 мая на фоне нарастания дыхательной и сердечной недостаточности, осложнённой сопутствующими заболеваниями.

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