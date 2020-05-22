Волгоград, , 15:02 — REGNUM Обвинение в реабилитации нацизма предъявлено жителю Волгограда. Молодой человек разместил на сайте движения «Бессмертный полк онлайн» фотографию одного из руководителей Третьего рейха, сообщили 22 мая в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Установлено, что местный житель при проведении акции «Бессмертный полк» не позднее 3 мая 2020 года направил на сайт заявку с фотографией некоего «Михайловского Геннадия». В действительности это было изображение руководителя гестапо группенфюрера СС Генриха Мюллера. 12 мая это фото было продемонстрировано в прямом эфире в ходе трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн» в ряду фотографий участников Великой Отечественной войны, боровшихся с нацистской Германией.

«Своими действиями он публично выразил одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. Следователями Главного следственного управления СК России мужчине предъявлено обвинение в реабилитации нацизма — ч. 1 ст. 354.1 УК РФ», — подчеркнула официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Во время допроса молодой человек категорически отрицал свою причастность к размещению фотоизображения. Однако следователями получены необходимые доказательства.