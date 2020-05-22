Москва, 22 мая 2020, 14:52 — REGNUM На сегодняшний день в России большая проблема — это утечка личных данных граждан в интернет, считает член комитета Государственной думы РФ по международным делам Елена Панина («Единая Россия»). Об этом она заявил 22 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя закон о едином регистре населения России.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума в третьем чтении приняла закон о едином регистре населения России. В него будут включены базовые сведения о физлице: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, а также иные данные.