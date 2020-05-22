Москва, , 14:52 — REGNUM На сегодняшний день в России большая проблема — это утечка личных данных граждан в интернет, считает член комитета Государственной думы РФ по международным делам Елена Панина («Единая Россия»). Об этом она заявил 22 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя закон о едином регистре населения России.

«Все те данные, которые будут в этом регистре, они ведь так или иначе везде есть, — сказала Панина. — В паспортном столе есть, в Фонде социального страхования есть. А теперь они будут в едином регистре. И вам как гражданину гораздо легче получать всё в одном месте. Это важно, и это удобнее. Почему нужно государству? Потому что есть единая база данных. Что плохо? Плохо то, что у нас открываете интернет, и все данные на человека есть. Покупай чего хочешь. Утечка идёт».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума в третьем чтении приняла закон о едином регистре населения России. В него будут включены базовые сведения о физлице: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, а также иные данные.