Карачи, Пакистан, 22 мая 2020, 14:51 — REGNUM На борту самолёта «Пакистанских международных авиалиний», который потерпел крушение неподалёку от города Карачи, по предварительным данным, граждан РФ не было. Об этом сообщили в Генеральном консульстве РФ в Карачи.
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Напомним, самолёт перевозил 90 пассажиров.
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Как сообщало ИА REGNUM, лайнер Airbus A320 рейса PK-8303, следовавший из Международного аэропорта Лахора имени Алламы Икбала, упал на подлёте к аэропорту «Джинна» в жилом районе города Карачи 22 мая. При падении самолёт повредил четыре жилы дома.
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