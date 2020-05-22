Лиссабон, , 14:58 — REGNUM В популярному курортном португальском городе Кашкайш планируют открыть туристический сезон текущим летом. Об этом 22 мая сообщает Reuters.

По данным журналистов, для реализации задуманного здесь планируется протестировать на коронавирус всех 200 тыс. жителей. Муниципальные власти города планирует проводить по 5 тыс. тестов каждую неделю.

Напомним, на сегодняшний день в Португалии выявлено порядка 30 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 в стране скончались 1 тыс. 277 человек.

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