Москва, , 14:24 — REGNUM В Москве первый апелляционный суд столицы вынес решение об отмене вердикта Московского городского суда о продлении срока ареста для экс-сенатора Рауфа Арашукова. Решение первой инстанции будет пересмотрено в новом составе судейской коллегии, сообщили в пресс-службе суда.

Помимо Арашукова-младшего, такое же решение об отмене ранее принятого постановления о продлении срока ареста коснулось его отца — Рауля Арашукова и бывших сотрудников СКР и МВД, проходящих по делу Арашуковых.

По словам пресс-секретаря суда Любови Будановой, до нового рассмотрения суда о продлении срока ареста обвиняемые будут находиться под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец — экс-советник главы «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков являются фигурантами уголовного дела о хищении у ПАО «Газпром» газа на сумму свыше 30 млрд рублей. Помимо этого, экс-сенатор подозревается в причастности к двум убийствам.

Они находятся под стражей с 30 января 2019 года. Им уже предъявлено обвинение в окончательной редакции.