Москва, , 14:13 — REGNUM В России доля выздоровевших от COVID-19 жителей превысила 30% от числа заболевших, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

С начала эпидемии в России подтвердили в общей сложности 326 448 случаев заражения. Выздоровели — 99 825 человек (30,5%).

От болезней, вызванных инфекцией, скончались 3249 пациентов. Всего было сделано более 8,1 млн тестов.

Как сообщалоИА REGNUM, в России за минувшие сутки исследования подтвердили 8894 случая заражения коронавирусом.

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