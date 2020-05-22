Москва, , 14:09 — REGNUM Никакой «воспитательной работы» и тем более настоящего воспитания в «дистанционном» режиме вести невозможно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 22 мая, комментируя информацию о внесении в Госдума законопроекта о роли воспитания в системе образования России.

Как сообщалось ранее, в законопроекте, внесенном в парламент президентом России Владимиром Путиным, предлагается определить воспитание как деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения.

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«Речь идёт о совершенно правильных, но запоздавших поправках. Можно, конечно, в данном случае сказать, что лучше поздно, чем никогда, и мы так и сделаем, но в силу запоздалости этих поправок есть важные моменты, которые необходимо учитывать.

Так, предусмотренное поправками в закон об образовании «воспитание уважения к старшему поколению и человеку труда» необходимо начинать с восстановления уважения к школьным учителям, их авторитета. С поддержанием авторитета учителей старшей и тем более преподавателей высшей школы дело обстоит несколько лучше, там он не настолько утерян, хотя тоже есть проблемы, но в средней школе, судя по тому, что знаю из разных источников, дело обстоит очень плохо. В мои школьные годы в страшном сне не могло присниться, что кто-то из учащихся оскорбляет учителя или нападает на него, да даже просто называет учителя на «ты»!

Школьного учителя надо реально оградить как от грубости учеников, так и от выпадов против его авторитета со стороны родителей. Сами родители, в первую очередь, должны учителя уважать и поддержать, решать все сомнения в пользу учителя — это в их интересах.