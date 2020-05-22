Москва, , 14:00 — REGNUM В Telegram-каналах появляется все больше новостей, не связанных с коронавирусом, хотя тема эпидемии, карантина и кризиса все еще преобладает. Однако тенденция показательная и безусловно позитивная.

Центральный федеральный округ

Эпидемия коронавируса сопровождается многими странными событиями. В Москве, например, стали массово воровать цветы из парков и скверов. «Москва сейчас» пишет, что причиной стала нехватка рассады для дач. По словам автора канала, воровство цветов в российской столице уже приобрело ужасающие масштабы.

Между тем в городе могут открыть новые автокинотеатры. Билеты предлагают продавать онлайн, а попкорн и напитки подвозить к автомобилям до начала сеанса. На данный момент идея обсуждается с властями, сообщает канал «Москва. Новости».

Москва отличилась и в другой области. Здесь во время самоизоляции жители больше, чем в других городах, тратили на компьютерные и консольные игры. «Страновед» передает, что в апреле средний чек геймеров столицы достиг 759 рублей. На втором месте Казань (615 рублей), на третьем Екатеринбург (579 рублей).

А «Черноземец» привлек внимание читателей к теме, которая еще недавно была главной, но уже оказалась полузабытой: к Сирии. Недавно здесь установили мемориальную табличку воронежскому летчику-герою, который в 2018 году погиб в окружении боевиков, подорвав себя гранатой. Табличку установили на камне рядом с местом гибели. На камне видны следы пуль.

Северо-Западный федеральный округ

«Ночной губернатор» удивляется, как неумело в Петербурге носят маски. Кто-то прикрывает только рот, оставляя свободным нос, другие спускают маску на подбородок или даже на горло, словно это шарф. Даже в Законодательном собрании города исповедуют такой «творческий подход».

Врачи сейчас стали главными героями в стране. В Петербурге им дали почетное право на День города выстрелить в полдень из пушки Петропавловской крепости. Телеканал «Санкт-Петербург» пишет, что решение сделано по всем понятным причинам.

Приволжский федеральный округ

Во время кризиса бизнесу приходится работать, буквально опережая время и предлагать различные инновации. В стороне не остались даже пекари. «Злой самаритянин» узнал, что на самарском хлебозаводе начали делать замороженный хлеб. Это полуфабрикат, который после разморозки и выпечки не отличается по вкусу и виду от обычного хлеба. Интересно, что весь замороженный хлеб отправляют в Петербург. В Самаре потенциальный спрос пока еще изучают.

В Татарстане ввели масочный режим, что не замедлило привести к курьезам. В метро Казани заметили мужчину в боксерских перчатках. Полицейские не стали его останавливать, так как формально он все правила соблюдал, пишет канал «Еду в Татарстан».

А во дворе одной новостройки в Казани десяток мужчин решили сыграть в баскетбол, причем в желтых защитных костюмах, которые закрывали все тело, в шлемах, а на спине у них, кажется, были баллоны с кислородом. «Не очень удобно, зато безопасно», — отметил по этому поводу канал ВКП.

Тем временем в Перми вдобавок к эпидемии начались обильные паводки и Кама вышла из берегов. Затопило даже набережную со знаменитой фразой «Счастье не за горами»: буквы наполовину погружены в воду. «Такое ощущение, что природа проверяет пермяков на прочность», — пишет «Пермский глобус».

Уральский федеральный округ

Уходящая неделя отметилась множеством любопытных небесных явлений. В Подмосковье заметили облако-смайлик, в Сочи увидели облако с очертаниями птицы, а в Магнитогорске женщина разглядела на фотографии неба «облик святой Матроны». Некоторые горожане уже воодушевились знамением, а другие решили, что на фото попало отражение иконы на приборной панели или отблеск самой камеры в стекле. «Самоизоляция способствует развитию воображения, однако», — считает канал «ЯсУрала».

Сибирский федеральный округ

В Красноярском крае небо тоже отличилось. Вечером 18 мая недалеко от города пролетел яркий крупный метеор зеленого цвета. Говорят, летел с сильным шумом. Telegram-каналы массово стали публиковать видео с регистраторов, на которые попал метеор, а также шутки горожан. Кто-то говорит, что в 2020 году явно не хватает падения огромного астероида, другие ждут НЛО. «Да пусть прилетают. Пару недель в обсерваторе, потом видно будет», — цитирует одну из шуток «Борус».

Жителям Омской области посоветовали для профилактики инфекции ездить на дачу, например, на такси. «Последняя рекомендация особенно хороша для пенсионеров. Только, чтобы отбить поездки, им придется выращивать не редиску или малину, а какие-нибудь орехи кешью», — считает «Сибирский панк».

Пока все СМИ обсуждают побеги инфицированных граждан из своих квартир и обсерваторов, в Иркутской области случился более традиционный побег: сбежал заключенный. Мужчина отбывал наказание за угоны, и привычно украл машину — у начальника тюрьмы, когда убирался в гараже. Пропажу машины и побег арестанта обнаружили только через час. Сейчас их ищет полиция, сообщает канал «Говорит Иркутск».

Южный федеральный округ

Рестораторы Кубани запустили флешмоб «голые рестораны». Они просят открыть заведения общепита, поскольку в регионе уже работают ярмарки и магазины. «Кубанская телега» пишет, что акция, конечно, не ускорит открытие, но реклама у ресторанов получилась интересная: «даже захотелось поддержать ребят заказом, при условии, что еду они готовят все-таки в одежде».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Махачкале на улице установили первый обеззараживающий комплекс: небольшой прямоугольник, в котором прохожие могут уничтожить вирусы на своей одежде. Надо только пройти десяток шагов в комплексе. В скором времени в многолюдных местах планируют установить еще несколько, рассказал «Дагестан».

Дальневосточный федеральный округ

Тем временем в Магадане другая проблема. «Смотровая вышка» просит жителей не кормить медведей. «То, что для среднестатистического российского региона звучит безумно, для дальневосточного — обычная предосторожность. Весна в этом году выдалась прохладная: медведи уже проснулись, а их корм еще нет (лосось будет только через месяц, согласно прогнозам). Поэтому косолапые ищут пищу у людей. Специалисты сообщают, что подкармливание животных может привести к неприятным для всех последствиям. Что тут скажешь, в этом году тяжело всем, даже медведям».

Пока вся страна готовится к снятию карантинных ограничений, в Улан-Удэ уже начали готовиться… к Новому году. Как пишет blogrb, мэрия предложила горожан поделиться идеями по оформлению новогоднего городка-2021. Причем предложения принимаются только до 1 июня.

Читайте продолжение на следующей неделе.