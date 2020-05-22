Москва, , 13:44 — REGNUM Российские ученые испытали на себе вакцину от COVID-19 не с целью проверки, а с целью защиты, чтобы дальше работать в условиях пандемии. Об этом заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

«Что касается разработчиков — да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, чтобы работать дальше. — цитирует его «Интерфакс». — Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены».

Российские ученые НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи испытали не себе вакцину НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген SARS-CoV-2.

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Аденовирус доставляет коронавирусный ген в клетки, после чего в них запускается синтез белков оболочки COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам специалистов, сегодня передовые страны мира, среди которых Китай, Южная Корея, Япония, ведущие страны ЕС, США и Россия включись в гонку по скорейшей разработке и испытанию новой и очень долгожданной вакцины против коронавируса.

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