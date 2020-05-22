Ижевск, , 13:42 — REGNUM Министр социальной политики и труда Удмуртии Татьяна Чуракова получила положительный результат теста на коронавирус. Об этом она написала на своей странице в социальной сети.

По её словам, все члены правительства и министры регулярно сдают тесты на коронавирус.

«К счастью, последние дни я работала в полной изоляции, поэтому круг моих контактов совсем мал. У всех результаты отрицательные», — уточнила министр.

Чуракова заверила, что соблюдала все меры безопасности, однако предотвратить заражение у неё не получилось.

«Относитесь пожалуйста серьезно и ответственно к этому заболеванию. Никто не застрахован от него», — заключила Чуракова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии на 22 мая выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 492 случая заражения SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 288 жителей республики, девять выписаны за прошедшие сутки. 14 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

Читайте также: В Удмуртии выявили 15 новых носителей коронавируса