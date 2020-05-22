Ростов-на-Дону, , 13:42 — REGNUM В Ростовской области два предприятия за месяц изготовили для медицинских работников изготовили свыше 19 тыс. защитных костюмов. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 22 мая.

«Ларикс» и «Ларикс Плюс» ежедневно выпускают около 2,4 тыс. одноразовых операционных и 1 тыс. защитных комплектов одежды. Продукцию получают не только медучреждения Ростовской области. В ближайшее время сотрудники планируют наладить производство защитных экранов.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области на шахтинском заводе «БТК Текстиль» ранее было запущено производство защитных костюмов для медицинских работников. Первая партия уже передана сотрудникам госпиталей.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовское предприятие начало выпусков защитных костюмов для медиков