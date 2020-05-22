Курск, , 13:41 — REGNUM Активисты Курского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» привезли в инфекционную больницу им. Н.А. Семашко средства индивидуальной защиты для медработников. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Сто комбинезонов, сто респираторов и 55 защитных экранов передано федеральным штабом движения. Волонтёры выразили уверенность, что их небольшая помощь стационару «сыграет свою роль в защите коллег от заражения».

Всего в России действуют более 80 региональных отделений ВОД «Волонтеры-медики», участниками движения стали более 20 тысяч человек.

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