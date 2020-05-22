Москва, , 13:46 — REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин имеет паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом он лично 22 мая заявил при помощи телемоста в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Комментируя заявление украинской стороны, которая предоставила в ОБСЕ копию российского паспорта Пушилина, глава ДНР подтвердил эту информацию. Также он отметил, что никогда не отрицал наличия у него гражданства РФ.

«Что касается паспортов, мы не то что скрываем, мы гордимся, что у жителей ДНР и ЛНР благодаря шагам России есть возможность восполнить отобранные Украиной права. Да, эти паспорта у нас есть. И эти паспорта мы получаем. Так получается, как и у наших многих жителей, у нас есть многие документы, начиная с СССР. Свидетельство о рождении СССР, паспорт Украины и, наконец, — паспорт Российской Федерации», — сказал Пушилин.

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