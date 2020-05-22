Роквилл, США, , 13:25 — REGNUM Игрок TES IV: Oblivion с ником UESP провёл в виртуальной тюрьме больше 600 лет. Об этом 21 мая сообщило издание Kotaku.

https://twitter.com/UESP_net/status/1263302562696114176

Геймер провёл в тюрьме TES IV: Oblivion больше 225 тыс. дней игрового времени. Издание отмечает, что его персонаж не только «пересидел» все события игры, но также и события следующей части — TES V: Skyrim.

Напомним, релиз TES IV: Oblivion состоялся в 2006 году. Первым уровнем игры является тюрьма, но игроки также могут попасть в неё за различные преступления.

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