Инчхон, Южная Корея, , 13:25 — REGNUM Занятия в 66 школах, расположенных в пяти муниципальных округах южнокорейского города Инчхон, начнутся с 25 мая. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства образования и Управления образования Инчхона.

Известно, что ранее в данных школах продлили дистанционное обучение до 22 мая. Решение о возобновлении занятий было принято после тестирования 843 человек, которые контактировали с двумя старшеклассниками, у которых ранее был выявлен коронавирус, и посещали те же общественные места.

Напомним, что остальные общеобразовательные учреждения страны возобновили занятия для учащихся третьих классов старших школ с 20 мая.

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