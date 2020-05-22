Нальчик, , 13:15 — REGNUM Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии организовало проверку выплат за работу в сложных условиях пандемии коронавируса медицинским работникам Центральной районной больницы в городе Баксане. Об этом ведомство сообщило на своей официальной странице в Instagram. Проверка будет проводиться в связи с жалобами медиков на нарушения их прав.

По данным минздрава региона, в Центральную больницу Баксанского района было направлено 1,5 млн рублей на стимулирующие выплаты медработникам. Согласно постановлению правительства РФ, врачам полагается по 50 тыс. рублей, сотрудникам среднего, младшего звена и водителям — по 25 тыс. рублей.

Помимо этого, должны были получить в дополнение к своей зарплате по 17 611 рублей врачи скорой помощи, средний персонал — 8806 рублей и фельдшеры по приему вызовов — по 4403 рубля.

В министерстве пообещали принять самые жесткие меры в случае установления каких бы то ни было нарушений в выплате стимулирующих надбавок.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку по жалобам медработников Центра по профилактике и борьбе со спидом и инфекционными заболеваниями, где развернут госпиталь №1 для лечения больных с коронавирусом.