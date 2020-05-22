Варшава, , 13:13 — REGNUM Генеральный прокурор Польши Збигнев Зиобро поручил трём сотрудникам прокуратуры проверить факты, изложенные в показанном 20 мая по польскому телевидению документальном фильме режиссёра Сильвестра Лятковского «Ничего не случилось». Фильм рассказывает о случаях педофилии в курортном городе Сопот, в которых замешаны представители отдыхающей там варшавской богемы.

В связи с общественным резонансом, вызванным премьерой фильма, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий назначили представителей в Государственную комиссию по расследованию случаев педофилии. Это психолог Юстына Котовская из Института психиатрии и неврологии Клиники судебной психиатрии и Эльжбета Малицкая из системы минздрава.

«Этот фильм свидетельствует о проблеме, которую даже проблемой не назовешь — о зверстве педофилии, которая затрагивает различные группы в обществе, не только одну, как об этом некоторое время назад утверждалось. Это проблема, которую нужно, без преувеличений, выжигать каленым железом», — приводит «Польское радио» слова пресс-секретаря президента Блажея Спыхальского.

В фильме говорится о преступлениях Кристиана В. (псевдоним Крыстек) и Марчина Т. (псевдоним Турек), совершенных в 2007—2015 годах. Приводятся рассказы жертв изнасилований и домогательств. Упоминаются сопотские рестораны «Бухта искусств» и Dream Club, где, по мнению автора фильма, собираются варшавские «сливки общества». Упоминаются имена некоторых известных в Польше людей, в том числе связанных с оппозиционной партией «Гражданская платформа». Среди них журналист Куба Воевудзкий, бывший футболист Радослав Майдан, звезда инстаграма Наталья Сивец и другие.

По мнению Кубы Воевудзского, фильм «Ничего не случилось», по всей видимости, является ответом власти на нашумевший в 2019 году фильм «Только никому не говори» о фактах педофилии в польской католической церкви.